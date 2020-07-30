Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575146877.html
Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в организации серии взрывов в украинской столице, сообщила в четверг пресс-служба киевской РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:14
виталий кличко
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://ria.ru/20200721/1574680057.html
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_545c5b28877857c52886eb55f3e8b901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виталий кличко, киев, украина, в мире

Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве

10:14 30.07.2020
216
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в организации серии взрывов в украинской столице, сообщила в четверг пресс-служба киевской прокуратуры.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств… Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
На минувшей неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о минировании, в частности, 21 июля пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции. Семнадцатого июля полиция Киева сообщила, что взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Позднее, 27 июля, полиция сообщила о взрыве неизвестного предмета в жилом доме в Подольском районе, пострадавших нет.
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
21 июля, 22:28
МВД Украины объяснило взрыв во время задержания террориста в Луцке
020001
Обсудить 0
Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат
Логотип РЖД
РЖД отменили массовые мероприятия на День железнодорожника
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии могут находиться до двухсот "боевиков", сообщили в Совбезе
Пробирки с кровью
Эксперт прокомментировал быстрый рост числа заражений коронавирусом в ЮАР
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко рассказал, когда можно будет оценить реконфигурацию сил США в ЕС
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
Опубликовано видео задержания военного Черноморского флота за госизмену
Электронное табло с символикой евро в Москве
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о возможном ограничении интернета
В Калуге день города посвятили Году экологии и ООПТ
В Калужской области зарегистрировали шесть кандидатов на пост губернатора
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выступает на церемонии вручения международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. 30 июля 2018
Военкоры из России, Сирии и Индии получили премию имени Халеда аль-Хатыба
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выписали 9322 человека после COVID-19 за сутки
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния