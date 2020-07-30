Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в организации серии взрывов в украинской столице, сообщила в четверг пресс-служба киевской прокуратуры.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств… Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
На минувшей неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о минировании, в частности, 21 июля пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции. Семнадцатого июля полиция Киева сообщила, что взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Позднее, 27 июля, полиция сообщила о взрыве неизвестного предмета в жилом доме в Подольском районе, пострадавших нет.