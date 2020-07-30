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Опубликовано видео задержания военного Черноморского флота за госизмену
ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России: судя по ролику, задержанный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:52
черноморский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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Очередная показуха с операторами)))
22
Я так полагаю видео было прикреплено для тех кто читать не умеет. А расшифровка видео для тех кто даже после видео просмотра ни чего не понял. Да микроавтобус "волшебный", запихивают в шортах, выходит в джинсах и футболке (фотомонтаж???), а может в микрике расположился "секонд хэнд"?))) Ну а в принципе ФСБ знает своё дело!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, сообщили в ФСБ. Ему вменяют работу на украинскую военную разведку. "Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", — говорится в сообщении ведомства.
2020-07-30T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Опубликовано видео задержания военного Черноморского флота за госизмену

10:12 30.07.2020 (обновлено: 10:52 30.07.2020)
29607
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России: судя по ролику, задержанный очень боялся применения силы.
По данным Федеральной службы безопасности, задержанному вменяют работу на украинскую военную разведку. Сейчас он уже в СИЗО.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
9 июля, 08:00
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Видео начинается с того, как оперативники выпрыгивают из микроавтобуса и налетают на находящегося в паре метров человека, гуляющего по городу в шортах и с голым торсом. В момент задержания тот несколько раз выкрикивает: "Ай-ай, не надо, мужики, не бейте".
Впрочем, нанесения ударов на видео и не видно – человека буквально за несколько секунд запихивают в микроавтобус.
Далее показано, как задержанного выводят из микроавтобуса и отводят в место заключения под стражу. Из машины подозреваемый в госизмене выходит уже в джинсах и футболке. Его под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка "Севастопольский гарнизонный военный суд".
В самом здании подозреваемого сажают в "клетку". На этом видео заканчивается.
Сотрудники ФСБ РФ
29 ноября 2019, 12:33
Случаи задержания украинских шпионов в Крыму в 2015-2019 годах
171742219
Обсудить 14
Черноморский флот ВМФ РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Очередная показуха с операторами)))
30 июля, 11:17
eextra_large
3210115
Я так полагаю видео было прикреплено для тех кто читать не умеет. А расшифровка видео для тех кто даже после видео просмотра ни чего не понял. Да микроавтобус "волшебный", запихивают в шортах, выходит в джинсах и футболке (фотомонтаж???), а может в микрике расположился "секонд хэнд"?))) Ну а в принципе ФСБ знает своё дело!
30 июля, 10:43
Анатолий Абвгд
1020006
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