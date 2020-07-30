Опубликовано видео задержания военного Черноморского флота за госизмену

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России: судя по ролику, задержанный очень боялся применения силы.

По данным Федеральной службы безопасности, задержанному вменяют работу на украинскую военную разведку. Сейчас он уже в СИЗО.

Видео начинается с того, как оперативники выпрыгивают из микроавтобуса и налетают на находящегося в паре метров человека, гуляющего по городу в шортах и с голым торсом. В момент задержания тот несколько раз выкрикивает: "Ай-ай, не надо, мужики, не бейте".

Впрочем, нанесения ударов на видео и не видно – человека буквально за несколько секунд запихивают в микроавтобус.

Далее показано, как задержанного выводят из микроавтобуса и отводят в место заключения под стражу. Из машины подозреваемый в госизмене выходит уже в джинсах и футболке. Его под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка "Севастопольский гарнизонный военный суд".