https://ria.ru/20200730/1575146732.html
Опубликовано видео задержания военного Черноморского флота за госизмену
ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России: судя по ролику, задержанный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:12
2020-07-30T10:52
черноморский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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Очередная показуха с операторами)))
22
Анатолий Абвгд
Я так полагаю видео было прикреплено для тех кто читать не умеет. А расшифровка видео для тех кто даже после видео просмотра ни чего не понял. Да микроавтобус "волшебный", запихивают в шортах, выходит в джинсах и футболке (фотомонтаж???), а может в микрике расположился "секонд хэнд"?))) Ну а в принципе ФСБ знает своё дело!
18
14
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, сообщили в ФСБ. Ему вменяют работу на украинскую военную разведку. "Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", — говорится в сообщении ведомства.
2020-07-30T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России: судя по ролику, задержанный очень боялся применения силы.
По данным Федеральной службы безопасности, задержанному вменяют работу на украинскую военную разведку. Сейчас он уже в СИЗО.
Видео начинается с того, как оперативники выпрыгивают из микроавтобуса и налетают на находящегося в паре метров человека, гуляющего по городу в шортах и с голым торсом. В момент задержания тот несколько раз выкрикивает: "Ай-ай, не надо, мужики, не бейте".
Впрочем, нанесения ударов на видео и не видно – человека буквально за несколько секунд запихивают в микроавтобус.
Далее показано, как задержанного выводят из микроавтобуса и отводят в место заключения под стражу. Из машины подозреваемый в госизмене выходит уже в джинсах и футболке. Его под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка "Севастопольский гарнизонный военный суд".
В самом здании подозреваемого сажают в "клетку". На этом видео заканчивается.