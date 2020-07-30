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Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат
Первый тест на коронавирус у находящегося в СИЗО "Лефортово" советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова оказался отрицательным, через два дня будет готов... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:22
марина литвинович
лефортово
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
иван сафронов
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Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат

10:11 30.07.2020 (обновлено: 10:22 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый тест на коронавирус у находящегося в СИЗО "Лефортово" советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова оказался отрицательным, через два дня будет готов второй, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
"Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришел его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня", - сказала Литвинович.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Марина ЛитвиновичЛефортовоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваПроисшествияИван СафроновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
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