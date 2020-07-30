https://ria.ru/20200730/1575146577.html
Пять человек спасли при пожаре на мясокомбинате в подмосковном Раменском
Пять человек удалось спасти при пожаре на мясокомбинате в Раменском Московской области, из горящего здания эвакуировали 15 рабочих, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:10
2020-07-30T10:10
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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раменское
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменское, московская область (подмосковье), происшествия