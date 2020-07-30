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Пять человек спасли при пожаре на мясокомбинате в подмосковном Раменском
Пять человек удалось спасти при пожаре на мясокомбинате в Раменском Московской области, из горящего здания эвакуировали 15 рабочих, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:10
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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раменское, московская область (подмосковье), происшествия

Пять человек спасли при пожаре на мясокомбинате в подмосковном Раменском

10:10 30.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять человек удалось спасти при пожаре на мясокомбинате в Раменском Московской области, из горящего здания эвакуировали 15 рабочих, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 03.16 поступила информация о пожаре на территории ОАО "Мясокомбинат Раменский" по адресу: улица Красноармейская, дом 130", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из трехэтажного здания были спасены пять человек, еще 15 эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Полностью ликвидировать пожар удалось в 04.55.
Борьбу с огнем вели в общей сложности 77 человек и 23 единицы техники. Обстоятельства пожара выясняются.
Сотрудник пожарной службы
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РаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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