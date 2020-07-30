Военкоры из России, Сирии и Индии получили премию имени Халеда аль-Хатыба

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выступает на церемонии вручения международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. 30 июля 2018

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Победителями международной премии RT имени погибшего в Сирии журналиста Победителями международной премии RT имени погибшего в Сирии журналиста Халеда Аль-Хатыба стали журналисты из России, Сирии и Индии, сообщает телеканал RT.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст". На победу претендовали журналисты из 16 стран.

Победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео" стал журналист из Сирии Мохамед Али. Его репортаж "В Идлибе началось перемирие" рассказывает об обстановке в сирийской провинции Идлиб, где в результате договоренности между Россией и Турцией вступил в силу режим прекращения огня.

Российский журналист Александр Коневич стал победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео". Его серия репортажей "Российские военные в Сирии" повествует о том, как ВС России помогают сирийским военным и гражданскому населению страны преодолеть последствия продолжающегося конфликта.

В категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст" победил журналист из Индии Ручи Кумар. Публикация Кумара "Почему Иран массово депортирует афганских беженцев" рассказывает о тяжелых условиях, в которых оказываются афганские беженцы в Иране. Власти страны ежегодно депортируют на родину сотни тысяч человек.

Отмечается, что в состав жюри вошли военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, и военкор RT Мурад Газдиев, освещавший крупные вооруженные конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру.

"Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей", - приводит RT слова заместителя главного редактора телеканала Анны Белкиной.

Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, военный корреспондент итальянской газеты il Giornale Джан Микалессин, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.