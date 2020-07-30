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Остров Бали в Индонезии откроется для внутреннего туризма
Остров Бали 31 июля откроется для туристов из других провинций Индонезии, при этом в вопросе открытия острова для иностранцев ясности нет, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:09
2020-07-30T10:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости.
Остров Бали
31 июля откроется для туристов из других провинций Индонезии, при этом в вопросе открытия острова для иностранцев ясности нет, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post
со ссылкой на провинциальную администрацию.
Курортный остров откроет внутренним туристам свои пляжи, природные и историко-культурные достопримечательности, но не бары и ночные клубы, заявил в среду журналистам заместитель губернатора Бали Тйокорда Ока Арта.
"Ночным клубам пока не разрешено открываться. Бали может предложить туристам множество культурных и исторических достопримечательностей", - сказал замглавы администрации острова.
Он также сообщил, что гостиницы Бали готовы снова начать прием и обслуживание корпоративных мероприятий: семинаров, конференций и конвенций.
Несмотря на то, что в плане поэтапного облегчения ограничений, введенных на острове в связи с пандемией COVID-19, который был разработан администрацией Бали совместно с центральным правительством Индонезии
, открытие острова для иностранных туристов предварительно назначено на 11 сентября, заместитель губернатора Бали выразил сомнение в том, что открытие курорта для иностранцев состоится в запланированную дату.
"Мы пока продолжаем обсуждать этот вопрос с центральным правительством. Также мы внимательно следим за развитием пандемии COVID-19 за рубежом", - сказал он.
На Бали с момента начала пандемии зарегистрированы 3 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего количества пациентов, заболевших COVID-19 на острове, 48 скончались, 2 711 полностью выздоровели.