Остров Бали в Индонезии откроется для внутреннего туризма

БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Остров Остров Бали 31 июля откроется для туристов из других провинций Индонезии, при этом в вопросе открытия острова для иностранцев ясности нет, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на провинциальную администрацию.

Курортный остров откроет внутренним туристам свои пляжи, природные и историко-культурные достопримечательности, но не бары и ночные клубы, заявил в среду журналистам заместитель губернатора Бали Тйокорда Ока Арта.

"Ночным клубам пока не разрешено открываться. Бали может предложить туристам множество культурных и исторических достопримечательностей", - сказал замглавы администрации острова.

Он также сообщил, что гостиницы Бали готовы снова начать прием и обслуживание корпоративных мероприятий: семинаров, конференций и конвенций.

Несмотря на то, что в плане поэтапного облегчения ограничений, введенных на острове в связи с пандемией COVID-19, который был разработан администрацией Бали совместно с центральным правительством Индонезии , открытие острова для иностранных туристов предварительно назначено на 11 сентября, заместитель губернатора Бали выразил сомнение в том, что открытие курорта для иностранцев состоится в запланированную дату.

"Мы пока продолжаем обсуждать этот вопрос с центральным правительством. Также мы внимательно следим за развитием пандемии COVID-19 за рубежом", - сказал он.