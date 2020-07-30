https://ria.ru/20200730/1575146249.html
Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля
Более 15 тысяч человек посетили Музей Победы за две недели, с момента открытия главного здания 16 июля, сообщает пресс-служба музея в четверг. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:08
2020-07-30T10:08
музей победы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_4b2ae0a287e4594cc421ab7fcbed74cb.jpg
https://ria.ru/20200624/1573416096.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_4b2ae0a287e4594cc421ab7fcbed74cb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_48f7a893292236d6c42e82d1cd601fab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_523:0:2571:2048_1400x0_80_0_0_e3c524ea58daeeca26d601a7c3072a01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, москва, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Более 15 тысяч человек посетили Музей Победы
за две недели, с момента открытия главного здания 16 июля, сообщает пресс-служба музея в четверг.
"Свыше 15 тысяч человек посетили Музей Победы с момента открытия главного здания 16 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, за две недели в музее провели около 200 экскурсий по новой экспозиции "Подвиг Народа".
"После возобновления работы перед посетителями по сути предстал уже другой музей. Масштабная экспозиция "Подвиг Народа" поражает воображение наших гостей, погружает их в атмосферу военных лет и дает возможность не только получить новые знания о том периоде, но и прочувствовать те далекие события", - приводятся в сообщении слова директора Музея Победы, заместителя секретаря ОП РФ Александра Школьника.
В пресс-службе уточнили, что масштабная экспозиция "Подвиг Народа" посвящена вкладу всех советских людей в Победу.
"На площади 3 тысяч квадратных метров рассказывается об основных событиях Великой Отечественной - с ее первых минут в цитадели Брестской крепости и до последних - у стен Рейхстага. Сочетание потрясающе достоверных исторических декораций, мультимедийных элементов, интерактивов, редких экспонатов не оставляет никого из гостей музея равнодушными", - добавляется в сообщении.