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Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля
Более 15 тысяч человек посетили Музей Победы за две недели, с момента открытия главного здания 16 июля, сообщает пресс-служба музея в четверг. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:08
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РИА Новости
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музей победы, москва, общество

Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля

10:08 30.07.2020
13
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч человек посетили Музей Победы за две недели, с момента открытия главного здания 16 июля, сообщает пресс-служба музея в четверг.
"Свыше 15 тысяч человек посетили Музей Победы с момента открытия главного здания 16 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, за две недели в музее провели около 200 экскурсий по новой экспозиции "Подвиг Народа".
"После возобновления работы перед посетителями по сути предстал уже другой музей. Масштабная экспозиция "Подвиг Народа" поражает воображение наших гостей, погружает их в атмосферу военных лет и дает возможность не только получить новые знания о том периоде, но и прочувствовать те далекие события", - приводятся в сообщении слова директора Музея Победы, заместителя секретаря ОП РФ Александра Школьника.
В пресс-службе уточнили, что масштабная экспозиция "Подвиг Народа" посвящена вкладу всех советских людей в Победу.
"На площади 3 тысяч квадратных метров рассказывается об основных событиях Великой Отечественной - с ее первых минут в цитадели Брестской крепости и до последних - у стен Рейхстага. Сочетание потрясающе достоверных исторических декораций, мультимедийных элементов, интерактивов, редких экспонатов не оставляет никого из гостей музея равнодушными", - добавляется в сообщении.
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