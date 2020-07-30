Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч человек посетили Более 15 тысяч человек посетили Музей Победы за две недели, с момента открытия главного здания 16 июля, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Свыше 15 тысяч человек посетили Музей Победы с момента открытия главного здания 16 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, за две недели в музее провели около 200 экскурсий по новой экспозиции "Подвиг Народа".

"После возобновления работы перед посетителями по сути предстал уже другой музей. Масштабная экспозиция "Подвиг Народа" поражает воображение наших гостей, погружает их в атмосферу военных лет и дает возможность не только получить новые знания о том периоде, но и прочувствовать те далекие события", - приводятся в сообщении слова директора Музея Победы, заместителя секретаря ОП РФ Александра Школьника.

В пресс-службе уточнили, что масштабная экспозиция "Подвиг Народа" посвящена вкладу всех советских людей в Победу.