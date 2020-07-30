В Белоруссии могут находиться до двухсот "боевиков", сообщили в Совбезе

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что на территории страны могут находиться до 200 "боевиков", идут их поиски.
"До 200 человек, по оперативной информации, находятся на территории. Идут поиски", - сказал Равков журналистам в четверг.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".