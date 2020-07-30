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https://ria.ru/20200730/1575146054.html
В Белоруссии могут находиться до двухсот "боевиков", сообщили в Совбезе
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что на территории страны могут находиться до 200 "боевиков", идут их поиски. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:37
задержание россиян под минском
андрей равков
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575145483.html
:-( За что задержали, что они совершили, а тихо... чем определили, что они боевики...С каких пор гражданин Росси "боевик" в Беларусии? Большая гадость всегда вы ростает из маленькой гадости и предательства :-(..
19
Судя по тому как спокойно относится Россия к задержанию своих граждан - это обычная подстава для того чтобы удержать власть лукашенки. Сейчас зажмут гайки всему народу
18
11
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, андрей равков, мид белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии могут находиться до двухсот "боевиков", сообщили в Совбезе

10:03 30.07.2020 (обновлено: 10:37 30.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что на территории страны могут находиться до 200 "боевиков", идут их поиски.
"До 200 человек, по оперативной информации, находятся на территории. Идут поиски", - сказал Равков журналистам в четверг.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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913322947
Обсудить 11
Задержание россиян под МинскомАндрей РавковМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
:-( За что задержали, что они совершили, а тихо... чем определили, что они боевики...С каких пор гражданин Росси "боевик" в Беларусии? Большая гадость всегда вы ростает из маленькой гадости и предательства :-(..
30 июля, 10:17
Edivanih
1500004
Судя по тому как спокойно относится Россия к задержанию своих граждан - это обычная подстава для того чтобы удержать власть лукашенки. Сейчас зажмут гайки всему народу
30 июля, 10:08
Anraeth Erith
1300104
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