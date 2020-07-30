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Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:57
республика бурятия
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тункинский район
происшествия
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республика бурятия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
республика бурятия, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тункинский район, происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

09:57 30.07.2020
4707
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкТункинский район Бурятии
Тункинский район Бурятии
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Тункинский район Бурятии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
"В Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительство Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс", - говорится в сообщении.
По данным властей, в поисках участвуют 52 человека: сотрудники МЧС , спасатели, работники районной администрации, родственники, охотники и следопыты.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Глава Бурятии взял поиски на личный контроль.
Алексей Цыденов
Вчера, 07:35
Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
200110
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Республика БурятияАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тункинский районПроисшествия
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