Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

"В Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительство Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс", - говорится в сообщении.