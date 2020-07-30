Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
"В Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительство Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс", - говорится в сообщении.
По данным властей, в поисках участвуют 52 человека: сотрудники МЧС , спасатели, работники районной администрации, родственники, охотники и следопыты.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Глава Бурятии взял поиски на личный контроль.