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В Филатовской больнице в Москве лечатся 485 пациентов с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 485 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:56
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353
60
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 485 пациентов с коронавирусом

09:56 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 485 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1033. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 998. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 485. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 10. В ОРИТ: 149. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 135 пациентов, поступили 137 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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