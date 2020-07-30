В Воронежской области выявили 89 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Число случаев Число случаев коронавирусной инфекции Воронежской области превысило 11 тысяч, количество летальных исходов выросло до 92, сообщила администрация региона.

С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на вторник, в регионе было 10 976 случаев COVID-19. Выздоровели 10 635 пациентов, умерли 90.

"Воронежская область, 09:28, четверг, 30 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 11 065. Выздоровели: 10 882. Умерли: 92", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки выявлены 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 247 человек. Один пациент умер.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.