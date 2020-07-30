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Следствие сообщило подробности об убийстве женщины в Челябинской области
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги 29 июля на дороге в Челябинской области, — житель Башкирии, следствие направит ходатайство о мере пресечения ему в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:17
следственный комитет россии (ск рф)
алексеевка
саткинский район
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575051626.html
Ходатайствовать об аресте? А что ещё нужно сделать, чтобы арестовали сразу и надолго? Или убийства жены на глазах детей уже для следствия недостаточно ?
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1
алексеевка
саткинский район
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), алексеевка, саткинский район, челябинская область, происшествия

Следствие сообщило подробности об убийстве женщины в Челябинской области

09:54 30.07.2020 (обновлено: 16:17 30.07.2020)
32825
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги 29 июля на дороге в Челябинской области, — житель Башкирии, следствие направит ходатайство о мере пресечения ему в виде ареста в Саткинский горсуд, сообщили РИА Новости в четверг пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Как сообщало следствие, днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем еще раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей. Следственными органами СК России по Челябинской области в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, совершенное с особой жестокостью").
Дверь зала судебных заседаний
21 июля, 16:02
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
"Семья — жители соседней (с Челябинской областью) Башкирии", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ходатайство направят в Саткинский городской суд, добавил он.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что семья ехала из Башкирии в Саткинский район Челябинской области в стоматологию, чтобы лечить зубы одной из дочерей. Он уточнил, что девочкам, ставшим свидетелями преступления, два и четыре года, у подозреваемого, который был женат второй раз, есть еще сын от первого брака.
Подозреваемый в жестоком убийстве жены петербуржец арестован. Кадры из суда
28 июля, 15:19
В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги
414177711
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)АлексеевкаСаткинский районЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ходатайствовать об аресте? А что ещё нужно сделать, чтобы арестовали сразу и надолго? Или убийства жены на глазах детей уже для следствия недостаточно ?
30 июля, 16:35
Mar Nightmare
1200003
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