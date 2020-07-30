Следствие сообщило подробности об убийстве женщины в Челябинской области

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что семья ехала из Башкирии в Саткинский район Челябинской области в стоматологию, чтобы лечить зубы одной из дочерей. Он уточнил, что девочкам, ставшим свидетелями преступления, два и четыре года, у подозреваемого, который был женат второй раз, есть еще сын от первого брака.