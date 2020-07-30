Следствие сообщило подробности об убийстве женщины в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги 29 июля на дороге в Челябинской области, — житель Башкирии, следствие направит ходатайство о мере пресечения ему в виде ареста в Саткинский горсуд, сообщили РИА Новости в четверг пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Как сообщало следствие, днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем еще раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей. Следственными органами СК России по Челябинской области в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, совершенное с особой жестокостью").
"Семья — жители соседней (с Челябинской областью) Башкирии", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ходатайство направят в Саткинский городской суд, добавил он.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что семья ехала из Башкирии в Саткинский район Челябинской области в стоматологию, чтобы лечить зубы одной из дочерей. Он уточнил, что девочкам, ставшим свидетелями преступления, два и четыре года, у подозреваемого, который был женат второй раз, есть еще сын от первого брака.