В Госдуме разработали проект об обособленных пляжах для детских лагерей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко разработала законопроект о праве детских лагерей использовать водную акваторию на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, что позволит ограничить доступ посторонних лиц на детские пляжи (текст проекта есть в распоряжении РИА Новости).
Костенко, которая представляет в Госдуме Краснодарский край, в четверг направит законопроект в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".
Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас в соответствии с Водным кодексом РФ использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.
Вместе с тем, отмечается в документе, помимо указанных организаций, традиционно деятельность в сфере организованного отдыха детей осуществляют различные лагеря, детские центры.
"Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций", - говорится в документе.
Как отмечается, что для создания условий для обособленного использования акватории водных объектов, необходимой для рекреационных целей организациями отдыха детей и их оздоровления, предлагается внести соответствующие дополнения в статью 50 Водного кодекса РФ.