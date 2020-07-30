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В Госдуме разработали проект об обособленных пляжах для детских лагерей
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко разработала законопроект о праве детских лагерей использовать водную акваторию на основании договора,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:52
наталья костенко
госдума рф
единая россия
краснодарский край
общество
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наталья костенко, госдума рф, единая россия, краснодарский край, общество

В Госдуме разработали проект об обособленных пляжах для детских лагерей

09:52 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко разработала законопроект о праве детских лагерей использовать водную акваторию на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, что позволит ограничить доступ посторонних лиц на детские пляжи (текст проекта есть в распоряжении РИА Новости).
Костенко, которая представляет в Госдуме Краснодарский край, в четверг направит законопроект в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".
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Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас в соответствии с Водным кодексом РФ использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.
Вместе с тем, отмечается в документе, помимо указанных организаций, традиционно деятельность в сфере организованного отдыха детей осуществляют различные лагеря, детские центры.
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"Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций", - говорится в документе.
Как отмечается, что для создания условий для обособленного использования акватории водных объектов, необходимой для рекреационных целей организациями отдыха детей и их оздоровления, предлагается внести соответствующие дополнения в статью 50 Водного кодекса РФ.
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Наталья КостенкоГосдума РФЕдиная РоссияКраснодарский крайОбщество
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