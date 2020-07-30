В Госдуме разработали проект об обособленных пляжах для детских лагерей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от " Единой России Наталья Костенко разработала законопроект о праве детских лагерей использовать водную акваторию на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, что позволит ограничить доступ посторонних лиц на детские пляжи (текст проекта есть в распоряжении РИА Новости).

Костенко, которая представляет в Госдуме Краснодарский край , в четверг направит законопроект в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".

Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас в соответствии с Водным кодексом РФ использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.

Вместе с тем, отмечается в документе, помимо указанных организаций, традиционно деятельность в сфере организованного отдыха детей осуществляют различные лагеря, детские центры.

"Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций", - говорится в документе.