Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры

Если клиент согласен, ему должны предложить тур с теми же услугами. По соглашению сторон можно изменить условия тура или сдвинуть сроки путешествия.

В том случае, если турист хочет вернуть деньги, компания должна сделать это до 31 декабря 2021 года, заплатив проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата. При этом инвалидам, безработным, людям старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, средства возвращаются в течение 90 дней с момента подачи заявления.