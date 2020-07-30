https://ria.ru/20200730/1575145501.html
Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры
"Российская газета" опубликовала постановление правительства, устанавливающее правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:48
2020-07-30T12:56
туризм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
https://ria.ru/20200729/1575088116.html
https://ria.ru/20200729/1575091358.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_99:0:1879:1335_1400x0_80_0_0_9ff07a50f6ec839f5cccf6e64158b649.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_321:0:1656:1335_1400x0_80_0_0_11e6f8a60c5f9ca37b0e1f333a40edc4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
"Российская газета
" опубликовала постановление правительства, устанавливающее правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры.
Отмечается, что до 22 сентября туроператор обязан уведомить турагента или напрямую покупателя о возможности переноса поездки.
Если клиент согласен, ему должны предложить тур с теми же услугами. По соглашению сторон можно изменить условия тура или сдвинуть сроки путешествия.
В том случае, если турист хочет вернуть деньги, компания должна сделать это до 31 декабря 2021 года, заплатив проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата. При этом инвалидам, безработным, людям старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, средства возвращаются в течение 90 дней с момента подачи заявления.
При повышении стоимости тура доплачивать за него не нужно, пояснили в кабмине. Если клиент сразу внес только часть суммы, то остаток оплачивается исходя из первоначальной цены пакета.
Аналогичное постановление
предписывает правила, в соответствии с которыми можно вернуть деньги за аннулированные брони в российских гостиницах или перенести размещение. При переносе оплаченная бронь действительна полтора года со дня, когда начиналось исходное бронирование.