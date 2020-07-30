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Туризм
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Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры
"Российская газета" опубликовала постановление правительства, устанавливающее правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
туризм
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
общество

Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры

09:48 30.07.2020 (обновлено: 12:56 30.07.2020)
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© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Российская газета" опубликовала постановление правительства, устанавливающее правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры.
Отмечается, что до 22 сентября туроператор обязан уведомить турагента или напрямую покупателя о возможности переноса поездки.
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Если клиент согласен, ему должны предложить тур с теми же услугами. По соглашению сторон можно изменить условия тура или сдвинуть сроки путешествия.
В том случае, если турист хочет вернуть деньги, компания должна сделать это до 31 декабря 2021 года, заплатив проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата. При этом инвалидам, безработным, людям старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, средства возвращаются в течение 90 дней с момента подачи заявления.
При повышении стоимости тура доплачивать за него не нужно, пояснили в кабмине. Если клиент сразу внес только часть суммы, то остаток оплачивается исходя из первоначальной цены пакета.
Аналогичное постановление предписывает правила, в соответствии с которыми можно вернуть деньги за аннулированные брони в российских гостиницах или перенести размещение. При переносе оплаченная бронь действительна полтора года со дня, когда начиналось исходное бронирование.
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