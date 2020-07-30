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https://ria.ru/20200730/1575145483.html
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:22
задержание россиян под минском
андрей равков
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
россия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575131734.html
В этот бред никто не верит
450
Кто то писал что Беларусь по сценарию Северной Кореи идёт. Возможно а пока что больше по сценарию сомалийских пиратов с захватом заложников. Как гарантия победы Лукашенко
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339
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры задержания предположительно 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России. На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору. "При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — рассказала ведущая.
2020-07-30T09:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
задержание россиян под минском, андрей равков, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, россия, белоруссия, в мире

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

09:48 30.07.2020 (обновлено: 11:22 30.07.2020)
86213
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.
В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков.
Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Вчера, 20:03
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании "Вагнер". Еще одного человека задержали на юге страны.
Позже посольство России в республике сообщило о получении официального уведомления от МИД Белоруссии о задержании российских граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев — "профессиональных военных и бандитов", зарабатывающих на "провокациях в тех или иных государствах".
В российском Совфеде, комментируя происшедшее, отметили, что у России нет и не могло быть планов по дестабилизации обстановки перед выборами. Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что две страны образуют Союзное государство.
Депутат Госдумы Леонид Калашников назвал задержание россиян недоразумением и отметил, что Россия всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Задержание россиян под МинскомАндрей РавковАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В этот бред никто не верит
30 июля, 09:56
Anraeth Erith
29042013141
Кто то писал что Беларусь по сценарию Северной Кореи идёт. Возможно а пока что больше по сценарию сомалийских пиратов с захватом заложников. Как гарантия победы Лукашенко
30 июля, 10:07
Ярослав Погодин
243542062
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