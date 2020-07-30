На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.
В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков.
Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.
Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании "Вагнер". Еще одного человека задержали на юге страны.
Позже посольство России в республике сообщило о получении официального уведомления от МИД Белоруссии о задержании российских граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев — "профессиональных военных и бандитов", зарабатывающих на "провокациях в тех или иных государствах".
В российском Совфеде, комментируя происшедшее, отметили, что у России нет и не могло быть планов по дестабилизации обстановки перед выборами. Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что две страны образуют Союзное государство.
Депутат Госдумы Леонид Калашников назвал задержание россиян недоразумением и отметил, что Россия всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко.