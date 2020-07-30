В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1160

Согласно данным на сайте, также растет число находящихся в режиме карантина - 6489 человек, в стационарах под наблюдением врачей находятся 337 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.