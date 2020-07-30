В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1160

ТБИЛИСИ, 30 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 1160, выздоровевших стало на шесть больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1160, выздоровели 935 человек, смертельных случаев - 17", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте, также растет число находящихся в режиме карантина - 6489 человек, в стационарах под наблюдением врачей находятся 337 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.