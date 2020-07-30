Ученые не спешат делать выводы о лососевой путине на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл – РИА Новости. Делать заключения о том, что лососёвая путина в этом году на Камчатке является худшей за последние 10 лет, преждевременно, заявила РИА Новости директор Камчатского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КамчатНИРО) Нина Шпигальская.

Ранее сообщалось, что, согласно научным прогнозам, на Камчатке планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Старт лососевой путине на полуострове был дан 1 июля, однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми. Врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский в понедельник заявил, что объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за 10 лет. На сегодняшний день вылов составил порядка 18,5 тысячи тонн вместо прогнозировавшихся почти 100 тысяч.

"В Камчатском крае окончание промышленного и традиционного рыболовства коренными малочисленными народами севера, как правило, происходит в конце сентября, поэтому пока преждевременно делать заключение о том, что в 2020 году была худшая путина в Камчатском крае за последние 10 лет", - сказала Шпигальская.

По её словам, в этом году неудачной путина выдалась только на восточном побережье региона, в так называемой Командорской подзоне. Специалисты связывают текущую ситуацию с низкими подходами к берегам полуострова самого массового вида лососей — горбуши. Однако похожая промысловая обстановка наблюдалась на северо-востоке Камчатки и в 2010, 2012, 2014 годах, а изменилась она лишь в 2016 и 2018 годах. Она также пояснила возникшую существенную разницу прогнозных и фактических показателей подходов рыбы.

"Точность оценок при определении объемов прогнозируемого вылова зависит от множества факторов, главный из которых заключается в том, что тихоокеанские лососи, как биологические объекты, не всегда подчиняются строгой логике математического моделирования динамики их численности. Естественная экологическая смертность лососей зависит от множества причин, влияющих на формирование их продуктивности (численность зрелой части стад) в течение продолжительного морского и океанического нагула. Поэтому всегда есть объективный риск ошибки прогноза. Спрогнозировать и предвосхитить катастрофические аномалии, возникающие в течение морского периода жизни лососей, невозможно", - добавила директор КамчатНИРО.

Вместе с тем, она отметила, что на востоке Камчатки путина продолжается, там ждут подхода ещё одного вида тихоокеанских лососей – кеты. На западном побережье региона, по оценкам учёных, путина "развивается в позитивном тренде". Там предполагается освоение прогнозируемых объемов вылова всех видов лососей.