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В Токио выявили 367 новых случаев коронавируса за сутки
В Токио установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, число которых достигло 367, что на один больше, чем предыдущий максимальный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:39
2020-07-30T09:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире