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В Токио выявили 367 новых случаев коронавируса за сутки
В Токио установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, число которых достигло 367, что на один больше, чем предыдущий максимальный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:39
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире

В Токио выявили 367 новых случаев коронавируса за сутки

09:39 30.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 30 июл - РИА Новости. В Токио установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, число которых достигло 367, что на один больше, чем предыдущий максимальный показатель от 23 июля, сообщил телеканал NHK.
По его данным, всего в японской столице положительных результатов тестов насчитывается 12 тысяч 228 с начала пандемии.
Рост статистики по вирусу в Токио наблюдается на фоне интенсификации тестов. Как отмечает NHK, если сейчас в столице действуют около 300 центров для проведения анализов ПЦР на COVID-19, то их число может быть увеличено до 1,4 тысячи.
Накануне сообщалось, что общее число инфицированных в Японии достигло с начала года свыше 34 тысяч человек, скончались 1019 из них.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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