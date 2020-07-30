В ЦИК Белоруссии проходит срочная встреча с кандидатами в президенты

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии проходит в Центризбиркоме страны, передает корреспондент РИА Новости.

В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами

В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.