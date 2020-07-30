В ЦИК Белоруссии проходит срочная встреча с кандидатами в президенты

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии проходит в Центризбиркоме страны, передает корреспондент РИА Новости.
В среду кандидат в президенты Белоруссии, председатель социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень сообщил РИА Новости, что ЦИК республики срочно собирает в четверг на встречу претендентов на высший государственный пост страны. О причинах срочной встречи не сообщили.
В здание ЦИК утром в четверг прибыли Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская, один из лидеров объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, которые зарегистрированы кандидатами, а также госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на очередной срок, и представители его штаба не были замечены у входа в здание, где их ожидали журналисты.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.