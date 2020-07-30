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В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса
Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:29
кемерово
происшествия
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РИА Новости
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353
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кемерово, происшествия

В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

09:29 30.07.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКемерово
Кемерово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Сообщалось, что мемориальный комплекс "Свет памяти" с фотографиями 2087 фронтовиков представляет собой единый ансамбль из двух арт-композиций. Крайние части мемориального комплекса – изображения улетающих в небо журавлей. 10 журавлей составлены из 2087 фотографий участников войны, которые предоставили сами жители Кузбасса. Подвиг тыла иллюстрируется тремя тематическими блоками – "Уголь Победы", "Металл Победы" и "Оружие Победы".
В среду вечером в группе "Регион-42 Кемерово" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, что верхняя часть одного из блоков обрушилась.
"Подрядчик восстанавливает (обрушившуюся часть – ред.), это гарантийный случай... Подрядчик рассматривает два варианта событий, предполагаются две версии – либо некачественный монтаж, либо заводской брак… Не акт вандализма. Там лопнуло стекло", – рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
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