В СБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Задержанные в среду под Минском россияне дают показания , сообщил в четверг госсекретарь совбеза Белоруссии Андрей Равков.
"Дают показания", - сказал Равков журналистам, отвечая на вопрос о задержанных по Минском россиянах.
Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии. Накануне ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на встречу, о причинах срочной встречи им не сообщили.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В сюжете телеканала были продемонстрированы нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак.
Ранее после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий, в том числе связанных с выборами президента страны, так как среди задержанных под Минском россиян были снайперы, подрывники и айтишники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".