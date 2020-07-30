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В СБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в среду под Минском россияне дают показания , сообщил в четверг госсекретарь совбеза Белоруссии Андрей Равков. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:25
задержание россиян под минском
андрей равков
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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"При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено" - Интерфакс.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры задержания предположительно 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России. На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору. "При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — рассказала ведущая.
2020-07-30T09:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
задержание россиян под минском, андрей равков, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В СБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

09:27 30.07.2020 (обновлено: 13:25 30.07.2020)
9314
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Задержанные в среду под Минском россияне дают показания , сообщил в четверг госсекретарь совбеза Белоруссии Андрей Равков.
"Дают показания", - сказал Равков журналистам, отвечая на вопрос о задержанных по Минском россиянах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
01:47
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии. Накануне ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на встречу, о причинах срочной встречи им не сообщили.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В сюжете телеканала были продемонстрированы нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак.
Ранее после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий, в том числе связанных с выборами президента страны, так как среди задержанных под Минском россиян были снайперы, подрывники и айтишники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Политтехнолог Виталий Шкляров
Вчера, 21:29
В Белоруссии задержали политтехнолога, "строителя" кампании Собчак в РФ
1016371317
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Задержание россиян под МинскомАндрей РавковАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено" - Интерфакс.
30 июля, 09:31
Von Stirliz
900004
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