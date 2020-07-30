В СБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии. Накануне ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на встречу, о причинах срочной встречи им не сообщили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".