На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов. По данным на утро 30 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 1089 человек.