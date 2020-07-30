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На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:24
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На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки

09:24 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у пяти жителей города Горно-Алтайска; у трёх жителей Майминского района; у двух жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Чемальского района и у жительницы Онгудайского района...⠀С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1551 случай заболевания", - говорится в сообщении.
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За сутки выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов. По данным на утро 30 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 1089 человек.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 54 473 человека. В среду, 29 июля, исследована 801 проба. Под медицинским наблюдением в регионе находится 545 человек", - уточняют в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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