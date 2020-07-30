В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах

"Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня", - заявил Мезенцев, отказавших от других комментариев по этому делу до начала встречи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".