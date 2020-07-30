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В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах
Встреча в министерстве иностранных дел Белоруссии по делу о более чем 30 задержанных россиянах состоится в четверг в первой половине дня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:55
россия
андрей равков
валерий вакульчик
александр лукашенко
украина
задержание россиян под минском
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, андрей равков, валерий вакульчик, александр лукашенко, украина, задержание россиян под минском, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах

09:39 30.07.2020 (обновлено: 09:55 30.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Встреча в министерстве иностранных дел Белоруссии по делу о более чем 30 задержанных россиянах состоится в четверг в первой половине дня, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании". В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании Вагнера. А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
"Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня", - заявил Мезенцев, отказавших от других комментариев по этому делу до начала встречи.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Кадры задержания предположительно 32 русских членов ЧВК Вагнер в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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РоссияАндрей РавковВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоУкраинаЗадержание россиян под МинскомДмитрий МезенцевБелоруссияВ мире
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