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В Приамурье возобновят работу детские сады
Детским садам Приамурья, в марте закрытым из-за коронавируса, разрешено возобновить работу, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:20
2020-07-30T09:20
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РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Детским садам Приамурья, в марте закрытым из-за коронавируса, разрешено возобновить работу, сообщает правительство региона.
В формате дежурных групп амурские детские сады работали с конца марта. Ограничительные мероприятия были введены в связи с риском распространения коронавируса
.
"Спустя четыре месяца детские сады Приамурья открывают двери для всех своих воспитанников. Ограничения по работе дошкольных образовательных организаций в штатном режиме сняты. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
К привычному режиму работы вернулись детские сады в 18 городах и районах области. В остальных это произойдет поэтапно в первых числах августа.
Детский сад могут посещать все дошкольники, которые получили путевки. Для этого необходимо наличие медицинской справки, которая подтверждает, что ребенок здоров и что он не находился в контакте с заболевшими коронавирусом. При этом родители могут не водить ребенка в сад, написав соответствующее заявление.
В детсадах региона будет чаще проводиться уборка, обеззараживание помещений, персонал будет работать с использованием средств индивидуальной защиты. Воспитанники из разных групп не будут пересекаться ни в помещении, ни на детских площадках.
По данным на 29 июля, в регионе выявлено 2689 случаев коронавируса, 1579 человек выздоровели, 48 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.