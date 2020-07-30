В Приамурье возобновят работу детские сады

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Детским садам Приамурья, в марте закрытым из-за коронавируса, разрешено возобновить работу, сообщает правительство региона.

В формате дежурных групп амурские детские сады работали с конца марта. Ограничительные мероприятия были введены в связи с риском распространения коронавируса

"Спустя четыре месяца детские сады Приамурья открывают двери для всех своих воспитанников. Ограничения по работе дошкольных образовательных организаций в штатном режиме сняты. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

К привычному режиму работы вернулись детские сады в 18 городах и районах области. В остальных это произойдет поэтапно в первых числах августа.

Детский сад могут посещать все дошкольники, которые получили путевки. Для этого необходимо наличие медицинской справки, которая подтверждает, что ребенок здоров и что он не находился в контакте с заболевшими коронавирусом. При этом родители могут не водить ребенка в сад, написав соответствующее заявление.

В детсадах региона будет чаще проводиться уборка, обеззараживание помещений, персонал будет работать с использованием средств индивидуальной защиты. Воспитанники из разных групп не будут пересекаться ни в помещении, ни на детских площадках.

По данным на 29 июля, в регионе выявлено 2689 случаев коронавируса, 1579 человек выздоровели, 48 умерли.