https://ria.ru/20200730/1575144477.html
СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:17
2020-07-30T09:17
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575142454.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия