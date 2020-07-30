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СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:17
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

09:17 30.07.2020
8350
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Трагический случай произошел днем 28 июля, известно о нем стало утром в четверг после публикации издания RZN.info, сообщившего, что восьмилетний мальчик случайно покончил с собой после просмотра одного из отечественных сериалов. Тело школьника нашли в гараже отца.
"Пока мы подтверждаем только факт гибели ребенка. У нас нет информации, что после просмотра фильма. Мы пока все обстоятельства проверяем... Пока версия, что - сам, по собственной неосторожности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мальчик - 2012 года рождения, инцидент произошел в Михайловском районе.
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Следственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
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