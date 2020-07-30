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В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом
Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом

09:17 30.07.2020 (обновлено: 09:18 30.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 30 июля состоит на лечении 243 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 239, подтверждённых с COVID – 243, с кислородной поддержкой – 169, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 30 июля состоит на лечении 243 пациента. Из...

Опубликовано Сергеем Переходовым Среда, 29 июля 2020 г.
Главврач добавил, что за сутки в центр поступили 40 пациентов, 22 выписаны.
"Вчера умер мужчина в возрасте 55 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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