https://ria.ru/20200730/1575144455.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом
Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:17
2020-07-30T09:18
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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