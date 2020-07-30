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В МЧС предупредили о ливнях и штормовом ветре в Приамурье
Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за ливней и штормового ветра в Приамурье 31 июля и 1 августа, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:16
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС предупредили о ливнях и штормовом ветре в Приамурье

09:16 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за ливней и штормового ветра в Приамурье 31 июля и 1 августа, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Согласно информации Амурского ЦГМС о штормовом предупреждении, 31 июля – 1 августа в большинстве районов области ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, очень сильные дожди, усиление ветра при грозе до 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о риске аварийных ситуаций, сбоев в работе объектов жизнеобеспечения, подтоплений. При формировании дождевых паводков уровни воды на малых реках могут подняться.
МЧС рекомендует при усилении ветра по возможности не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей.
Роман Вильфанд
00:15
В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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