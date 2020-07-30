В МЧС предупредили о ливнях и штормовом ветре в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за ливней и штормового ветра в Приамурье 31 июля и 1 августа, сообщает региональный главк Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за ливней и штормового ветра в Приамурье 31 июля и 1 августа, сообщает региональный главк МЧС РФ

"Согласно информации Амурского ЦГМС о штормовом предупреждении, 31 июля – 1 августа в большинстве районов области ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, очень сильные дожди, усиление ветра при грозе до 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о риске аварийных ситуаций, сбоев в работе объектов жизнеобеспечения, подтоплений. При формировании дождевых паводков уровни воды на малых реках могут подняться.