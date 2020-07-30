ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В столичном здравоохранении появился сервис, помогающий врачам-рентгенологам анализировать маммограммы. Эта инициатива реализуется в рамках городского эксперимента по компьютерному зрению. Обезличенные исследования анализируются сервисами с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, а результаты их работы врачи видят наряду с оригинальным исследованием.
"Мы наращиваем темпы внедрения цифровых решений в московскую систему здравоохранения. Теперь для анализа маммограмм в городских медучреждениях применяются технологии искусственного интеллекта. Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы. Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний", - рассказала Ракова.
Заммэра напомнила, что в медицинских организациях искусственный интеллект уже анализирует несколько видов исследований — компьютерную томографию, рентгеновские снимки и флюорографию. С недавнего времени к этому перечню добавилась и маммография.
Сервис "Цельс" работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения, выявляя на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы.
Вся процедура распознавания исследований длится не более 10 минут. Алгоритм обладает повышенной чувствительностью и выявляет любое небольшое изменение. Врач же интерпретирует находки и решает, имеют ли они диагностическую ценность и можно ли в данном случае заподозрить рак молочной железы или опасения напрасны.
"Конечно, искусственный интеллект не заменит врачей, только они принимают окончательные решения и берут на себя ответственность. Но в определенных ситуациях, например при скрининге, сервисы становятся хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов, помогая вовремя заметить даже незначительные изменения и заподозрить патологию. Теперь к уже существующему перечню рентгенологических исследований, результаты которых расшифровывает искусственный интеллект, добавилась маммография", - отмечает главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.
В перспективе эксперты Центра предполагают, что искусственный интеллект сможет формировать мини-заключение.