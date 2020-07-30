ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм, рассказала журналистам заместитель мэра Искусственный интеллект поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

В столичном здравоохранении появился сервис, помогающий врачам-рентгенологам анализировать маммограммы. Эта инициатива реализуется в рамках городского эксперимента по компьютерному зрению. Обезличенные исследования анализируются сервисами с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, а результаты их работы врачи видят наряду с оригинальным исследованием.

"Мы наращиваем темпы внедрения цифровых решений в московскую систему здравоохранения. Теперь для анализа маммограмм в городских медучреждениях применяются технологии искусственного интеллекта. Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы. Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний", - рассказала Ракова.

Заммэра напомнила, что в медицинских организациях искусственный интеллект уже анализирует несколько видов исследований — компьютерную томографию, рентгеновские снимки и флюорографию. С недавнего времени к этому перечню добавилась и маммография.

Сервис "Цельс" работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения, выявляя на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы.

Вся процедура распознавания исследований длится не более 10 минут. Алгоритм обладает повышенной чувствительностью и выявляет любое небольшое изменение. Врач же интерпретирует находки и решает, имеют ли они диагностическую ценность и можно ли в данном случае заподозрить рак молочной железы или опасения напрасны.

"Конечно, искусственный интеллект не заменит врачей, только они принимают окончательные решения и берут на себя ответственность. Но в определенных ситуациях, например при скрининге, сервисы становятся хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов, помогая вовремя заметить даже незначительные изменения и заподозрить патологию. Теперь к уже существующему перечню рентгенологических исследований, результаты которых расшифровывает искусственный интеллект, добавилась маммография", - отмечает главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.