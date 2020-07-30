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В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
Еще 1471 пациент выздоровел от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили почти 178 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса

09:10 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще 1471 пациент выздоровел от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили почти 178 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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