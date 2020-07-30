Более 50 участков подтопило дождями в Ромненском районе Приамурья

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Свыше 50 приусадебных участков подтопило ливнями в Ромненском районе Приамурья, введен режим ЧС, сообщает региональный главк Свыше 50 приусадебных участков подтопило ливнями в Ромненском районе Приамурья, введен режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС РФ

"Выпавшие на территории области сильные дожди привели к подтоплению приусадебных участков в Знаменке, Любимом и Святоруссовке Ромненского района. Всего подтоплено 57 приусадебных участков: в селе Любимом -7, в селе Святоруссовке – 18, в селе Знаменка – 32", - сообщает МЧС.

Жилые дома не подтоплены, угрозы их подтопления нет. Затопило три участка дорог внутри поселков глубиной от 10 до 50 сантиметров. Проезд здесь возможен на технике высокой проходимости, есть объездные дороги. Во всех трех селах отмечается устойчивый спад уровня воды.

Распоряжением главы на территории Ромненского района введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают власти и оперативная группа Ромненского пожарно-спасательного гарнизона. В главке развернут оперативный штаб.

Гидрологическую обстановку на месте ЧС отслеживают 17 нештатных гидропостов.