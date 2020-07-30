https://ria.ru/20200730/1575143870.html
Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:30
2020-07-30T09:30
samsung
aliexpress
huawei technologies
apple
технологии
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https://ria.ru/20200730/1575141845.html
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afd32250dee92c8c352de7b23ff526ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, aliexpress, huawei technologies, apple, технологии
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress
Россия по результатам проведенного исследования.
В рамках исследования, проведенного экспертами AliExpress Россия и исследовательского агентства Research.me, в России было опрошено 1,5 тысячи человек.
"Россияне сошлись в характеристиках, которые являются определяющими при выборе модели. Одним из основных параметров оказалась величина объема памяти. На него в первую очередь при выборе устройства опирается 61% респондентов. Другой важный показатель - наличие хорошей камеры. Больше половины опрошенных (56%) отметили этот критерий как важный", - рассказали в AliExpress Россия по результатам исследования.
Там отметили, что жители Северо-Западного региона ставят качество камеры смартфона на первое место. Также качество фотографий является основным критерием в выборе телефона для всех пользователей до 24 лет. Для них же наименее важной функцией является обычный звонок.
Другие популярные параметры, на которые россияне обращают внимание при выборе смартфона — мощный процессор (39%), размеры (20%) и разрешение экрана (24%). Кроме того, в топ попали дизайн устройства и расширенные функции вроде двух SIM-карт - эти параметры выбрали 12% и 18% респондентов соответственно. Только 8% опрошенных отметили, что главная характеристика - возможность просто звонить.
Кроме того, аналитики выяснили, какие бренды смартфонов пользуются особой любовью россиян. В топ-5 самых популярных брендов попали Samsung
, Xiaomi, Apple
, а также телефоны Honor и Huawei
. При этом только 10% пользователей считают марку важным условием при выборе смартфона.
Средняя стоимость телефона, который приобрели себе респонденты, ранжируется от 10 до 20 тысяч рублей. "Это наиболее популярный ценовой диапазон: 41% респондентов отметили, что их устройство при покупке стоило примерно столько. Только 8% опрошенных по всей России отметили, что купили смартфон дороже 40 тысяч рублей", - показало исследование.
Треть респондентов (31%) пользуются устройствами, которые стоили дешевле 10 тысяч рублей, а 20% опрошенных - смартфонами в ценовом диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей.