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Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:30
samsung
aliexpress
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
samsung, aliexpress, huawei technologies, apple, технологии

Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона

09:30 30.07.2020
1651
© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по результатам проведенного исследования.
В рамках исследования, проведенного экспертами AliExpress Россия и исследовательского агентства Research.me, в России было опрошено 1,5 тысячи человек.
"Россияне сошлись в характеристиках, которые являются определяющими при выборе модели. Одним из основных параметров оказалась величина объема памяти. На него в первую очередь при выборе устройства опирается 61% респондентов. Другой важный показатель - наличие хорошей камеры. Больше половины опрошенных (56%) отметили этот критерий как важный", - рассказали в AliExpress Россия по результатам исследования.
Там отметили, что жители Северо-Западного региона ставят качество камеры смартфона на первое место. Также качество фотографий является основным критерием в выборе телефона для всех пользователей до 24 лет. Для них же наименее важной функцией является обычный звонок.
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Другие популярные параметры, на которые россияне обращают внимание при выборе смартфона — мощный процессор (39%), размеры (20%) и разрешение экрана (24%). Кроме того, в топ попали дизайн устройства и расширенные функции вроде двух SIM-карт - эти параметры выбрали 12% и 18% респондентов соответственно. Только 8% опрошенных отметили, что главная характеристика - возможность просто звонить.
Кроме того, аналитики выяснили, какие бренды смартфонов пользуются особой любовью россиян. В топ-5 самых популярных брендов попали Samsung, Xiaomi, Apple, а также телефоны Honor и Huawei. При этом только 10% пользователей считают марку важным условием при выборе смартфона.
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Средняя стоимость телефона, который приобрели себе респонденты, ранжируется от 10 до 20 тысяч рублей. "Это наиболее популярный ценовой диапазон: 41% респондентов отметили, что их устройство при покупке стоило примерно столько. Только 8% опрошенных по всей России отметили, что купили смартфон дороже 40 тысяч рублей", - показало исследование.
Треть респондентов (31%) пользуются устройствами, которые стоили дешевле 10 тысяч рублей, а 20% опрошенных - смартфонами в ценовом диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей.
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SamsungAliExpressHuawei TechnologiesAppleТехнологии
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