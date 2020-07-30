Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по результатам проведенного исследования.

В рамках исследования, проведенного экспертами AliExpress Россия и исследовательского агентства Research.me, в России было опрошено 1,5 тысячи человек.

"Россияне сошлись в характеристиках, которые являются определяющими при выборе модели. Одним из основных параметров оказалась величина объема памяти. На него в первую очередь при выборе устройства опирается 61% респондентов. Другой важный показатель - наличие хорошей камеры. Больше половины опрошенных (56%) отметили этот критерий как важный", - рассказали в AliExpress Россия по результатам исследования.

Там отметили, что жители Северо-Западного региона ставят качество камеры смартфона на первое место. Также качество фотографий является основным критерием в выборе телефона для всех пользователей до 24 лет. Для них же наименее важной функцией является обычный звонок.

Другие популярные параметры, на которые россияне обращают внимание при выборе смартфона — мощный процессор (39%), размеры (20%) и разрешение экрана (24%). Кроме того, в топ попали дизайн устройства и расширенные функции вроде двух SIM-карт - эти параметры выбрали 12% и 18% респондентов соответственно. Только 8% опрошенных отметили, что главная характеристика - возможность просто звонить.

Кроме того, аналитики выяснили, какие бренды смартфонов пользуются особой любовью россиян. В топ-5 самых популярных брендов попали Samsung , Xiaomi, Apple , а также телефоны Honor и Huawei . При этом только 10% пользователей считают марку важным условием при выборе смартфона.

Средняя стоимость телефона, который приобрели себе респонденты, ранжируется от 10 до 20 тысяч рублей. "Это наиболее популярный ценовой диапазон: 41% респондентов отметили, что их устройство при покупке стоило примерно столько. Только 8% опрошенных по всей России отметили, что купили смартфон дороже 40 тысяч рублей", - показало исследование.