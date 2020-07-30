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В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
Семь заражённых коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число умерших за все время составило 211, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:04
2020-07-30T09:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости.
Семь заражённых коронавирусом
пациентов скончались в Алтайском крае
за сутки, число умерших за все время составило 211, сообщает региональный оперштаб.
"За весь период скончалось 211 человек (за прошедшие сутки – 7 человек, 2 – от COVID-19, 5 – по иной причине смерти); от коронавирусной инфекции всего скончалось 86 человек, по иным причинам смерти – 122 человека; на экспертизе – 3 человека", - говорится в сообщении.
На 30 июля в Алтайском крае зарегистрировано 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 8 998 человек, в том числе 852 ребенка до 17 лет включительно.
"Тяжелобольных – 103, на аппарате ИВЛ – 28. Всего выздоровело 7 158 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 225 пациентов", - уточняют в оперштабе.
Продолжают лечение 1 629 человек, из них в госпиталях находятся 975 пациентов, амбулаторное лечение получают 654 пациента.
На 30 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 348 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 097 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 298 881 человек, за сутки - 3772.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.