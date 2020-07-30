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СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
Власти РФ собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:04
росморпорт
ванино (порт)
андрей белоусов
поронайск
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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росморпорт, ванино (порт), андрей белоусов, поронайск, экономика

СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана

09:04 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕйский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти РФ собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол правкомиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова от 21 июля.
В конце июля Белоусов поручил Минтрансу России доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами по стимулированию инвестпроектов в портовой отрасли.
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Как отмечает издание, показатели КПМИ по приросту мощностей морских портов в 2019 году не были выполнены на 27% (9,5 миллиона тонн). По данным Минтранса, сейчас инвесторы не подтверждают планы по строительству до 2024 года целого ряда объектов: многофункционального района портов Поронайск, Шахтерск, Посьет, комплекса для перегрузки глинозема в бухте Ванино, терминала для перевалки СУГ в Ванино на северном берегу бухты Мучки и других, пишет газета. В общей сложности речь идет о портах мощностью 34,5 миллиона тонн.
Отмечается, что к середине августа Минтранс должен актуализировать планы инвесторов по срокам ввода и объектам финансирования, после чего будут представлены предложения о дальнейшей работе с проблемными проектами. В аппарате Белоусова и в компаниях газете не дали комментариев на эту тему. В Минтрансе изданию сообщили, что законопроект подготовлен и в ближайшее время будет размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Источник газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что на правкомиссии также обсуждалась возможность включать в соглашения с ФГУП "Росморпорт" требования к инвесторам предоставлять банковские гарантии, поручительства, залоги, а также отчитываться о ходе исполнения соглашений.
Кроме того, альтернативой исключению проектов из КПМИ может стать сдвиг ввода железнодорожной и автодорожной инфраструктуры в направлении портов, которая строится за счет государства, отмечает издание.
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РосморпортВанино (порт)Андрей БелоусовПоронайскЭкономика
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