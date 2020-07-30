СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана

Отмечается, что к середине августа Минтранс должен актуализировать планы инвесторов по срокам ввода и объектам финансирования, после чего будут представлены предложения о дальнейшей работе с проблемными проектами. В аппарате Белоусова и в компаниях газете не дали комментариев на эту тему. В Минтрансе изданию сообщили, что законопроект подготовлен и в ближайшее время будет размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.