https://ria.ru/20200730/1575143701.html
Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:01
2020-07-30T09:01
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк (донецкая область)
луганск
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575142071.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151134/20/1511342097_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_0b91967ed20c1e79d1002ad643b9a43d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (донецкая область), луганск, в мире