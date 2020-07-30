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Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:01
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк (донецкая область)
луганск
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (донецкая область), луганск, в мире

Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк

09:01 30.07.2020
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© Фото : МЧС РоссииМЧС России завершило формирование 72-й гуманитарной колонны для жителей Донбасса. 20 декабря 2017
МЧС России завершило формирование 72-й гуманитарной колонны для жителей Донбасса. 20 декабря 2017
© Фото : МЧС России
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 97-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря прошлого года. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых были молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Гуманитарный конвой из России
08:16
Российская колонна с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
2000013
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецк (Донецкая область)ЛуганскВ мире
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