На Украине более 50 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Более 50 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в пяти областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Черниговской области без света остались 23 населенных пункта, Ровенской – 13, Сумской – 10, Волынской и Черновицкой – по три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также в Волынской области из-за непогоды сорваны крыши трех жилых домов, частично повреждены крыши двух домов, дома культуры, двух зданий школы, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера и здания районного суда. Повалены 16 деревьев, жертв и пострадавших нет.