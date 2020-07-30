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На Украине более 50 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 50 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:58
волынская область
черниговская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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волынская область, черниговская область, в мире

На Украине более 50 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:58 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Более 50 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в пяти областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Черниговской области без света остались 23 населенных пункта, Ровенской – 13, Сумской – 10, Волынской и Черновицкой – по три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также в Волынской области из-за непогоды сорваны крыши трех жилых домов, частично повреждены крыши двух домов, дома культуры, двух зданий школы, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера и здания районного суда. Повалены 16 деревьев, жертв и пострадавших нет.
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