Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия.

"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками

"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками

Для этого специалисты предложили новую конструкцию "ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда". Такие снаряды выглядят как длинный "сердечник", похожий формой на лом для пробития брони. Этот "лом" облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.