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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:29
тульский государственный университет
ростех
цнииточмаш
безопасность
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Че то в последнее время слишком много разработок. Никак к войне готовимся.
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
тульский государственный университет, ростех, цнииточмаш, безопасность

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

08:58 30.07.2020 (обновлено: 11:29 30.07.2020)
50778
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-72 Б3
Танк Т-72 Б3
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-72 Б3. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия.
Танк Т-90МС
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Для этого специалисты предложили новую конструкцию "ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда". Такие снаряды выглядят как длинный "сердечник", похожий формой на лом для пробития брони. Этот "лом" облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.

"Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом бронепробивное действие снаряда увеличивается", — отметил один из авторов изобретения, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша Алексей Щекин.

По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
Изобретение стало результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
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65212157624
Обсудить 20
Тульский государственный университетРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
Популярные комментарии
Против Лома нет приёма! :-)
30 июля, 09:23
Eugene Citizen
54130001
Че то в последнее время слишком много разработок. Никак к войне готовимся.
30 июля, 09:53
VVladimir.anufriev.84
332134012
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