Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия.
Для этого специалисты предложили новую конструкцию "ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда". Такие снаряды выглядят как длинный "сердечник", похожий формой на лом для пробития брони. Этот "лом" облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.
"Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом бронепробивное действие снаряда увеличивается", — отметил один из авторов изобретения, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша Алексей Щекин.
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
Изобретение стало результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.