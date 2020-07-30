https://ria.ru/20200730/1575143477.html
В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
Министерства промышленности Ливана и Сирии должны провести прямые переговоры для развития продовольственных мощностей и фармацевтики вопреки всестороннему... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:54
2020-07-30T08:54
дональд трамп
башар асад
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, башар асад, сирия, иордания, сша, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости.
Министерства промышленности Ливана
и Сирии
должны провести прямые переговоры для развития продовольственных мощностей и фармацевтики вопреки всестороннему давлению ряда стран, заявил в интервью сирийскому государственному телеканалу "Сурия" министр промышленности Ливана Имад Хабаллах.
"Правительство и министерство промышленности в частности рассматривает направления развития сотрудничества с Сирией. Мы рассчитываем на прямую встречу министерств промышленности Сирии и Ливана в ближайшее время", - сказал министр.
Ливанский министр отметил, что ливанская сторона рассчитывает на развитие совместной с САР работы в области пищевой промышленности, текстиля и фармацевтики.
По словам Хабаллаха, в ливанском минпроме с нетерпением ждут возможности встретиться с сирийскими коллегами, в том числе министром транспорта, для обсуждения развития транзита из Ливана в Иорданию
и Ирак
через САР.
"США оказывают давление на всех в Ливане и за его пределами. И целью этого давления является попытка вынудить Ливан принять ряд решений в пользу Израиля", - сказал министр, отвечая на вопрос, как могут повлиять санкции США
на развитие отношений Сирии и Ливана.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп
подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада
Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Ливанские эксперты и политики выражают опасение, что закон "Цезарь" может иметь для Ливана более плачевные последствия, чем для Сирии. На фоне присутствия более 1,5 миллионов беженцев из Сирии при населении в 4 миллиона, кризиса банковской системы и отсутствия производственных масштабов, новые санкции могут создать катастрофические проблемы для ливанцев, решение которых займет несколько лет.