В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией

"Правительство и министерство промышленности в частности рассматривает направления развития сотрудничества с Сирией. Мы рассчитываем на прямую встречу министерств промышленности Сирии и Ливана в ближайшее время", - сказал министр.

Ливанские эксперты и политики выражают опасение, что закон "Цезарь" может иметь для Ливана более плачевные последствия, чем для Сирии. На фоне присутствия более 1,5 миллионов беженцев из Сирии при населении в 4 миллиона, кризиса банковской системы и отсутствия производственных масштабов, новые санкции могут создать катастрофические проблемы для ливанцев, решение которых займет несколько лет.