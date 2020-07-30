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Жээнбеков назвал противодействие COVID-19 общенациональной борьбой
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении ко дню траура по жертвам COVID-19 назвал противодействие коронавирусу общенациональной борьбой. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:54
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, киргизия, в мире

Жээнбеков назвал противодействие COVID-19 общенациональной борьбой

08:54 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении ко дню траура по жертвам COVID-19 назвал противодействие коронавирусу общенациональной борьбой.
"Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба", - заявил глава государства.
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В своей речи Жээнбеков выразил соболезнования всем родным и близким умерших от COVID-19. "Мысль о каждом соотечественнике, ставшем жертвой коронавируса, болью отдается в моем сердце. Пусть земля им будет пухом, пусть покоятся с миром. Приносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и сил у всевышнего", - сказал он.
Киргизский лидер выразил уверенность, что силой единства и путем слаженной совместной работы республика победит болезнь. "У всех нас одна судьба, все киргизстанцы едины", - подчеркнул Жээнбеков.
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На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34 512. Умерли 1347 человек. В последнее время заболеваемость коронавирусом пошла на спад, но по оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. Указом президента страны 30 июля был назначен общенациональный траур по жертвам болезни. В этот день приспустили все государственные флаги в республике и ее диппредставительствах за рубежом, а также отказались от трансляции развлекательных передач на телеканалах страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыКиргизияВ мире
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