Жээнбеков назвал противодействие COVID-19 общенациональной борьбой

БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости. Президент Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении ко дню траура по жертвам COVID-19 назвал противодействие коронавирусу общенациональной борьбой.

"Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба", - заявил глава государства.

В своей речи Жээнбеков выразил соболезнования всем родным и близким умерших от COVID-19. "Мысль о каждом соотечественнике, ставшем жертвой коронавируса, болью отдается в моем сердце. Пусть земля им будет пухом, пусть покоятся с миром. Приносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и сил у всевышнего", - сказал он.

Киргизский лидер выразил уверенность, что силой единства и путем слаженной совместной работы республика победит болезнь. "У всех нас одна судьба, все киргизстанцы едины", - подчеркнул Жээнбеков.

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34 512. Умерли 1347 человек. В последнее время заболеваемость коронавирусом пошла на спад, но по оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. Указом президента страны 30 июля был назначен общенациональный траур по жертвам болезни. В этот день приспустили все государственные флаги в республике и ее диппредставительствах за рубежом, а также отказались от трансляции развлекательных передач на телеканалах страны.