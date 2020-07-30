В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19

"В больнице 628 человек (в том числе 8 в реанимации), из них: 161 человек с подозрением на COVID/96 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала Краснова в Facebook.