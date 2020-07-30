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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 628 пациентов, у 96 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:50
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19

08:50 30.07.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 628 пациентов, у 96 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 628 человек (в том числе 8 в реанимации), из них: 161 человек с подозрением на COVID/96 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала Краснова в Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 76 человек, из них десять - с коронавирусом. Выписаны 67 пациентов, из них восемь - с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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