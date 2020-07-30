Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. С заходом солнца в среду в Израиле начали отмечать Девятое ава - день поста и траура, на который приходились все самые трагические события еврейского народа.

В этот день исповедующие иудаизм соблюдают пост, включающий полный отказ от еды и питья, а также от любых развлечений, несмотря на то, что аскетические практики не свойственны иудаизму, рассказал РИА Новости раввин Михаил Коган.

"В пост этого дня нам предписано не есть, не пить, не мыться, не ублажать себя всякими кремами, не носить кожаную обувь, даже запрещаются супружеские отношения в этот день. То есть вот такой строгий пост, аскеза, воздержание суточное", - сказал раввин.

"Я это рассматриваю как защиту. А когда мы себя начинаем мучить, в физическом смысле, в какой-то мере усиливаем свою духовную защиту. Мы должны этот день пережить без особых потерь. И поэтому традиция предписывает определенный род поведения", - добавил он.

Именно в этот день, согласно еврейской традиции, в истории народа происходили самые трагические события, от разрушения Первого храма в VI веке до нашей эры до событий Второй мировой войны.

"Во-первых, был разрушен в этот день Первый храм. Во-вторых, был разрушен Второй храм. В-третьих, во время восстания Бар-Кохбы был окружен и разрушен город Бейтар, самый большой город в то время, это мы говорим о II веке нашей эры. Далее был распахан Иерусалим, превращен в римский лагерь, и даже название Иерусалим исчезло, это стал лагерь Элия Капитолина. Ну и на протяжении всей нашей истории, вот даже изгнание из Испании - это одно из самых страшных событий в истории нашего народа - тоже произошло Девятого ава", - рассказал Коган.

Истоки траурного дня Девятого ава восходят к истории исхода еврейского народа из Египта, когда посланные Моисеем разведчики сообщили, что Обетованная земля населена опасными племенами, и идти туда нельзя.

"И народ, он стенал и рыдал всю ночь, и народ понял, что все, выхода нет. Мы туда не идем, потому что мы все там погибнем. Что делать дальше - не понятно. Даже кто-то предложил поменять руководство и вернуться обратно, в Египет. И Всевышний тогда сказал: "Напрасно плачете, напрасно. Но раз вы взялись плакать в эту ночь, то на протяжении всей вашей истории этот день будет самым тяжелым днем". И это как раз был день Девятого ава. То есть в этот день еврейский народ отказался войти в Землю (обетованную)", - пояснил раввин.

По преданию, в этой дате есть не только трагическая составляющая. Это еще и день надежды, потому что именно в этот день должен родиться Машиах (Мессия).

Пост продлится до захода солнца четверга. В среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в Twitter пожелал жителям страны легкого поста.

Полиция Израиля усилила меры безопасности до завтрашнего вечера.