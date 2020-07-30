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Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
На сегодняшний день в 226 образовательных организациях столицы учатся более 21 тысячи кадет, в новом учебном году к проекту "Кадетский класс в московской школе" РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:48
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), анастасия ракова , федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, образование - общество, общество

Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах

08:48 30.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУченики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока физики
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока физики
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока физики. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На сегодняшний день в 226 образовательных организациях столицы учатся более 21 тысячи кадет, в новом учебном году к проекту "Кадетский класс в московской школе" впервые присоединятся ещё 23 школы, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В кадетский класс поступают ребята, которые вместе со своими родителями приняли решение о предпрофессиональной подготовке к гражданской и военной службе, начиная с 7 класса. Ученикам доступны 16 профилей обучения. Мы видим, как кадетское движение в Москве набирает все большую популярность. Сегодня в 226 образовательных учреждениях Москвы учатся более 21 тысячи кадет. В новом учебном году кадетские классы откроются еще в 23 школах", - рассказала Ракова.
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По её словам, сейчас идет набор учеников в 7-е кадетские классы. Для поступления нужно пройти собеседование и продемонстрировать отличную успеваемость за 6 класс.
Школы, которые присоединились к проекту, занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет, ведут набор офицеров-воспитателей. Со следующего учебного года их воспитанники будут учиться в профильных классах, углубленно изучать историю Отечества и ОБЖ, заниматься строевой и огневой подготовкой, а также участвовать в торжественных парадах и патриотических шествиях. Кроме того, ребята присоединятся к волонтерским и музейным проектам, будут вести поисковую деятельность и отправятся в экспедиции по местам боевой славы.
"Программа дополнительного образования нацелена на подготовку ребят к гражданской и военной службе. Ученикам кадетских классов доступны 16 профилей обучения. Соглашения заключены с партнерами из Минобороны России, МЧС, МВД, МИД, Минюст, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардией и Роспотребнадзором", - отметила вице-мэр.
Она уточнила, что самыми популярными направлениями среди новых участников проекта стали "Сухопутные войска" и "Военный перевод". По каждой из этих программ будут учиться кадеты из шести образовательных организаций. В двух школах подписали соглашение о сотрудничестве с ГИБДД в рамках профиля МВД, а еще в одной будет реализован курс экологии совместно с МЧС.
"Самыми многочисленными в этом году были седьмые классы – в них учились почти 6,5 тысячи ребят. В восьмых классах обучалось более 5,3 тысячи кадет, в девятых – свыше 4 тысяч, а число десятиклассников превысило 2,5 тысячи", - добавила Ракова.
Проект "Кадетский класс в московской школе" стартовал в 2014 году в 70 образовательных организациях столицы.
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