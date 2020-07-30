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Распространение нового коронавируса
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В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 52 123, общее число заразившихся составляет 1 583 792, говорится в данных министерства... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:47
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, уттар-прадеш, карнатака, андхра-прадеш, здоровье - общество, воз, в мире

В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса

08:47 30.07.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 52 123, общее число заразившихся составляет 1 583 792, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. При этом число победивших вирус превысило 1 миллион – по данным министерства, выздоровели 1 020 582 человека (32 553 за сутки), находятся на лечении 528 242 (увеличилось за сутки на 18 795), скончались 34 968 (775 за сутки).
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Больше всего новых заболевших за минувшие сутки выявлено в штатах Андхра-Прадеш (7244), Карнатака (3014), Уттар-Прадеш (2063), Махараштра (1435) и Телангана (910). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (146 433), Карнатака (67 456) и Андхра-Прадеш (63 771).
Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,44% заболевших, находятся на лечении 33,35% больных, скончались 2,21% заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУттар-ПрадешКарнатакаАндхра-ПрадешЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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