В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. При этом число победивших вирус превысило 1 миллион – по данным министерства, выздоровели 1 020 582 человека (32 553 за сутки), находятся на лечении 528 242 (увеличилось за сутки на 18 795), скончались 34 968 (775 за сутки).