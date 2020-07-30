В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 52 123, общее число заразившихся составляет 1 583 792, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. При этом число победивших вирус превысило 1 миллион – по данным министерства, выздоровели 1 020 582 человека (32 553 за сутки), находятся на лечении 528 242 (увеличилось за сутки на 18 795), скончались 34 968 (775 за сутки).
Больше всего новых заболевших за минувшие сутки выявлено в штатах Андхра-Прадеш (7244), Карнатака (3014), Уттар-Прадеш (2063), Махараштра (1435) и Телангана (910). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (146 433), Карнатака (67 456) и Андхра-Прадеш (63 771).
Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,44% заболевших, находятся на лечении 33,35% больных, скончались 2,21% заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.