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При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури, сообщает местная... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:45
сент-луис
миссури
в мире
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353
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сент-луис, миссури, в мире

При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека

08:45 30.07.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури, сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицию.
Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям примерно в 14.00 по местному времени (22.00 среды мск). Как сообщила представитель полиции Мишель Уидинг, три человека были объявлены погибшими на месте, еще один получил огнестрельные ранения в ногу. Как отмечает издание, пока неизвестно, что могло вызвать стрельбу, но власти предполагают, что инцидент произошел из-за ссоры двух группировок.
Полиция изъяла с места происшествия оружие.
Техас
26 июля, 08:50
В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов
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