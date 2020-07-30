При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека

Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям примерно в 14.00 по местному времени (22.00 среды мск). Как сообщила представитель полиции Мишель Уидинг, три человека были объявлены погибшими на месте, еще один получил огнестрельные ранения в ногу. Как отмечает издание, пока неизвестно, что могло вызвать стрельбу, но власти предполагают, что инцидент произошел из-за ссоры двух группировок.