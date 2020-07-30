https://ria.ru/20200730/1575142951.html
При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури, сообщает местная... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:45
2020-07-30T08:45
сент-луис
миссури
в мире
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https://ria.ru/20200726/1574928578.html
сент-луис
миссури
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сент-луис, миссури, в мире