В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем

УФА, 30 июл – РИА Новости. Салаватский городской суд в Башкирии отложил рассмотрение по существу уголовного дела о краже кассиршей и ее мужем 25 миллионов рублей из банка из-за того, что подсудимую не успеют привезти на суд из уфимского изолятора, сообщили РИА Новости в суде.
Судебный процесс над Луизой и Маратом Хайруллиными должен был начаться 5 августа.
"Судебное заседание, назначенное на 5 августа, отложено. Причиной является то, что правоохранители не успевают привезти Хайруллину в Салават из Уфы. Дату начала рассмотрения дела сообщим позже", - пояснили в суде.
По словам собеседницы агентства, Луиза Хайруллина признала вину, дело будет рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
В конце мая 2019 года жительница Салавата Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении "Россельхозбанка", исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой они скрывались всей семьей. Хайруллину поместили под стражу, а ее мужа, который проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.
Хайруллины обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), мужа следствие называет организатором преступления.
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