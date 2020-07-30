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В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
Салаватский городской суд в Башкирии отложил рассмотрение по существу уголовного дела о краже кассиршей и ее мужем 25 миллионов рублей из банка из-за того, что... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:39
республика башкортостан
айрат хайруллин
россельхозбанк
уфа
салават
казань
происшествия
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республика башкортостан
уфа
салават
казань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика башкортостан, айрат хайруллин, россельхозбанк, уфа, салават, казань, происшествия

В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем

08:39 30.07.2020
2004
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 30 июл – РИА Новости. Салаватский городской суд в Башкирии отложил рассмотрение по существу уголовного дела о краже кассиршей и ее мужем 25 миллионов рублей из банка из-за того, что подсудимую не успеют привезти на суд из уфимского изолятора, сообщили РИА Новости в суде.
Судебный процесс над Луизой и Маратом Хайруллиными должен был начаться 5 августа.
Луиза Хайруллина
8 июля, 16:05
В Башкирии бывшего кассира и ее мужа будут судить по делу о краже
"Судебное заседание, назначенное на 5 августа, отложено. Причиной является то, что правоохранители не успевают привезти Хайруллину в Салават из Уфы. Дату начала рассмотрения дела сообщим позже", - пояснили в суде.
По словам собеседницы агентства, Луиза Хайруллина признала вину, дело будет рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
В конце мая 2019 года жительница Салавата Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении "Россельхозбанка", исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой они скрывались всей семьей. Хайруллину поместили под стражу, а ее мужа, который проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.
Хайруллины обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), мужа следствие называет организатором преступления.
Прокуратура
27 апреля, 17:20
В Нефтеюганске кассира будут судить за кражу 59 миллионов рублей
412012
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Республика БашкортостанАйрат ХайруллинРоссельхозбанкУфаСалаватКазаньПроисшествия
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