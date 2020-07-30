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Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
Число случаев коронавируса в Киргизии превысило 35 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:38
2020-07-30T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости.
Число случаев коронавируса в Киргизии
превысило 35 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 30 июля 2020 года по республике зарегистрирован 631 новый случай СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 118 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. Выздоровели более 1,1 тысячи пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 32 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2743 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 35 143. Умерли 1364 человека. Указом президента 30 июля объявлено днем общенационального траура по жертвам болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.