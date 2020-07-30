Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч

БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Число случаев коронавируса в Киргизии превысило 35 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 30 июля 2020 года по республике зарегистрирован 631 новый случай СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 118 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. Выздоровели более 1,1 тысячи пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 32 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2743 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 35 143. Умерли 1364 человека. Указом президента 30 июля объявлено днем общенационального траура по жертвам болезни.