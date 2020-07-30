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Религия и мировоззрение
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Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
Представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы освободят оставшихся афганских пленных до праздника Курбан-байрам,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:38
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религия, война в сирии, новости - религия и мировоззрение, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама

08:37 30.07.2020 (обновлено: 08:38 30.07.2020)
208
© AP Photo / Hussein SayedПредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
© AP Photo / Hussein Sayed
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы освободят оставшихся афганских пленных до праздника Курбан-байрам, завершив таким образом освобождение тысячи пленных.
"Исламский Эмират... освободит оставшихся заключенных кабульской администрации до Ид аль-Адха (Курбан-байрама - ред.), завершив тем самым освобождение тысячи заключенных", - написал Шахин в Twitter.
Он призвал Кабул со своей стороны завершить процесс освобождения 5 тысяч заключенных талибов с целью "проложить путь к началу внутриафганских переговоров".
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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