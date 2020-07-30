Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020

© AP Photo / Hussein Sayed Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы освободят оставшихся афганских пленных до праздника Курбан-байрам, завершив таким образом освобождение тысячи пленных.

"Исламский Эмират... освободит оставшихся заключенных кабульской администрации до Ид аль-Адха (Курбан-байрама - ред.), завершив тем самым освобождение тысячи заключенных", - написал Шахин в Twitter.

Он призвал Кабул со своей стороны завершить процесс освобождения 5 тысяч заключенных талибов с целью "проложить путь к началу внутриафганских переговоров".

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.