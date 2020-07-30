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В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил спецкомиссии проверить информацию о насилии в многодетной семье, из которой ранее изымали четверых детей,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:34
денис паслер
анна кузнецова
оренбургская область
домбаровский район
орск
общество
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оренбургская область
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денис паслер, анна кузнецова, оренбургская область, домбаровский район, орск, общество

В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей

08:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
УФА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил спецкомиссии проверить информацию о насилии в многодетной семье, из которой ранее изымали четверых детей, сообщили в правительстве региона.
По данным властей, ранее многодетной семье Лихтенвальд-Саморока из Домбаровского района благотворители подарили частный дом в Орске.
Оренбург
4 июня, 13:23
Оренбургской семье, у которой изъяли детей, предоставят временное жилье
"Недавно семья заселилась в новое жилье, оформленное в их собственность. Однако обстановка в доме вызывает опасения родственников в связи с асоциальным поведением Николая Самороки. По поручению губернатора Дениса Паслера в Орск направлена спецкомиссия правительства области. Специалисты проверят факты о насилии в семье Лихтенвальд-Саморока, о которых в интервью ГТРК "Оренбург" накануне рассказала мать Алены Лихтенвальд", - сообщили в правительстве области.
В сообщении отмечается, что рабочая группа, в состав которой вошли представители органов опеки, социальной защиты и детский омбудсмен, посетит семью и проведет проверку достоверности сведений, о которых публично заявила женщина.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают ее отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей. После этого детей вернули в семью, которая временно переехала к бабушке в Орск.
Автомобиль Следственного комитета России
31 мая, 15:44
СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области
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Денис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьДомбаровский районОрскОбщество
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