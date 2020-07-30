В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей

"Недавно семья заселилась в новое жилье, оформленное в их собственность. Однако обстановка в доме вызывает опасения родственников в связи с асоциальным поведением Николая Самороки. По поручению губернатора Дениса Паслера в Орск направлена спецкомиссия правительства области. Специалисты проверят факты о насилии в семье Лихтенвальд-Саморока, о которых в интервью ГТРК "Оренбург" накануне рассказала мать Алены Лихтенвальд", - сообщили в правительстве области.