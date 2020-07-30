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Названы первые симптомы развития рака
Заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин в интервью "Аргументам и фактам" назвал первые признаки развития онкологических заболеваний. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:23
здоровье
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здоровье, общество

Названы первые симптомы развития рака

08:33 30.07.2020 (обновлено: 12:23 30.07.2020)
21976
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин в интервью "Аргументам и фактам" назвал первые признаки развития онкологических заболеваний.
По его словам, основными симптомами, сигнализирующими о необходимости посетить врача, являются незаживающие язвы, изменение ритма дефекации и мочеиспускания и необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Кроме того, врач посоветовал обратить внимание на уплотнения или опухоли на теле, а также изменение внешнего вида родинок или бородавок.
Среди других признаков — нарушение пищеварения, непроходящий кашель, осиплость голоса и затруднение глотания, добавил Верткин.
Специалист напомнил, что пациент, у которого удалось выявить рак на ранней стадии, имеет гораздо больше шансов на выживание. В связи с этим врач рекомендовал не пренебрегать самодиагностикой и не бояться посещения врачей.
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