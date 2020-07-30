Названы первые симптомы развития рака

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин в интервью " Заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин в интервью " Аргументам и фактам " назвал первые признаки развития онкологических заболеваний.

По его словам, основными симптомами, сигнализирующими о необходимости посетить врача, являются незаживающие язвы, изменение ритма дефекации и мочеиспускания и необычные кровотечения или кровянистые выделения.

Кроме того, врач посоветовал обратить внимание на уплотнения или опухоли на теле, а также изменение внешнего вида родинок или бородавок.

Среди других признаков — нарушение пищеварения, непроходящий кашель, осиплость голоса и затруднение глотания, добавил Верткин.