Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей

ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Перми , в котором пострадали четыре ребенка, сообщили в краевом управлении МВД.

Ранее стало известно, что 29 июля в 22:05 (20:05 мск) на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе Перми автомобиль Ford Focus наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадали четверо детей. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

На данный момент полицией установлено, что за рулем иномарки находился 26-летний пермяк. Предварительно известно, что малолетние дети пересекали дорогу в неположенном месте вместе с 43-летней матерью. Трое были на велосипедах, один ребенок - в коляске.