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Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Перми, в котором пострадали четыре ребенка, сообщили в краевом управлении МВД. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:32
пермь
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пермь, происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей

08:32 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Перми, в котором пострадали четыре ребенка, сообщили в краевом управлении МВД.
Ранее стало известно, что 29 июля в 22:05 (20:05 мск) на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе Перми автомобиль Ford Focus наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадали четверо детей. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.
На данный момент полицией установлено, что за рулем иномарки находился 26-летний пермяк. Предварительно известно, что малолетние дети пересекали дорогу в неположенном месте вместе с 43-летней матерью. Трое были на велосипедах, один ребенок - в коляске.
"По факту ДТП с участием автомобиля Ford Focus возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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