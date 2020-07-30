Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом

Все транспортные коммуникации других городов и районов Вьетнама с Данангом, включая воздушные, наземные и морские, в настоящее время прерваны на 15 дней за исключением тех, которые обеспечивают эвакуацию из города туристов, приехавших на отдых в Дананг из других провинций. В Дананге введены меры ограничения, в том числе социальная дистанция и масочный режим, запрещены массовые мероприятия, в том числе торжественные, любые собрания более 30 человек, отменены спортивные соревнования, концерты и религиозные собрания.