https://ria.ru/20200730/1575142279.html
Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
Вьетнамские медики зарегистрировали еще 9 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны, все новые случаи связаны с кластером заражений, возникшем в приморском РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:26
2020-07-30T08:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дананг
вьетнам
ханой
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дананг, вьетнам, ханой, в мире
БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости.
Вьетнамские медики зарегистрировали еще 9 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны, все новые случаи связаны с кластером заражений, возникшем в приморском городе Дананге
в центральной части страны, сообщает в четверг интернет-портал правительства Вьетнама
.
Восемь случаев заражения обнаружены в Дананге, еще один – в столице страны Ханое, сообщает портал со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.
Пять заболевших коронавирусной инфекцией из 9 – медсестра и четыре пациента больницы Da Nang Hospital, госпитализированные ранее с другими диагнозами. Еще три пациента – жители Дананга. В Ханое
вирус обнаружен во время тестирования на его наличие лиц, находившихся в контакте с ранее заболевшими, у 70-летнего жителя столицы, который три недели назад отдыхал в Дананге и обращался там в больницу по поводу тахикардии, говорится в сообщении.
Новый кластер заражения коронавирусной инфекцией обнаружился во вьетнамском Дананге на прошлой неделе, более трех месяцев спустя после предыдущих случаев заражения внутри Вьетнама.
Затем заражения, связанные с возвращением из Дананга в другие провинции внутренних туристов, отдыхавших в этом городе, были зарегистрированы в Ханое, Хошимине
и трех провинциях страны.
Все транспортные коммуникации других городов и районов Вьетнама с Данангом, включая воздушные, наземные и морские, в настоящее время прерваны на 15 дней за исключением тех, которые обеспечивают эвакуацию из города туристов, приехавших на отдых в Дананг из других провинций. В Дананге введены меры ограничения, в том числе социальная дистанция и масочный режим, запрещены массовые мероприятия, в том числе торжественные, любые собрания более 30 человек, отменены спортивные соревнования, концерты и религиозные собрания.
В Ханое и Хошимине переведены на локдаун кварталы, в которых были обнаружены заболевшие, и возобновлен ряд ограничительных мер в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.